中兴通讯延迟发布去年业绩 因评估美国出口限制对业务的影响

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透香港3月17日 - 中国电信设备及手机生产商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周四称，将推迟发布2015年度业绩，因公司正评估美国商务部实施的出口限制措施，对公司业务和经营的潜在影响。
中兴通讯原订下周三（23日）举行董事会会议，以审议2015年的业绩及其发布。公司表示，由于公司未能对去年度业绩作出定稿，以待限制措施对集团的业务和经营潜在影响进行全面自我评估，因此审议并批准去年度业绩的董事会会议将延期，但暂未定出新的日期。公司的A、H股将继续暂停买卖。
据中兴通讯1月中公布的业绩快报，按中国会计准则该公司2015年度的净利为37.8亿元人民币，同比升43.48%。
美国商务部早前宣布，将禁止国内制造商向中兴通讯出售元器件。另外，外国制造商也不得向该公司出售包含相当数量美国产元器件的产品，指中兴通讯计划用一系列幌子公司“向伊朗转售受控制的物品，违反美国出口限制法律。”商务部并称，中兴通讯的行为“不符合美国国家安全或对外政策利益。”
据熟悉情况的消息人士称，中兴通讯将就美国对其实施的出口限制提起上诉，寻求解除关于美国供应商不得向其提供关键元器件的禁令。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。