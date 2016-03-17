中兴通讯延迟发布去年业绩 因评估美国出口限制对业务的影响

路透香港3月17日 - 中国电信设备及手机生产商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周四称，将推迟发布2015年度业绩，因公司正评估美国商务部实施的出口限制措施，对公司业务和经营的潜在影响。

中兴通讯原订下周三（23日）举行董事会会议，以审议2015年的业绩及其发布。公司表示，由于公司未能对去年度业绩作出定稿，以待限制措施对集团的业务和经营潜在影响进行全面自我评估，因此审议并批准去年度业绩的董事会会议将延期，但暂未定出新的日期。公司的A、H股将继续暂停买卖。

据中兴通讯1月中公布的业绩快报，按中国会计准则该公司2015年度的净利为37.8亿元人民币，同比升43.48%。

美国商务部早前宣布，将禁止国内制造商向中兴通讯出售元器件。另外，外国制造商也不得向该公司出售包含相当数量美国产元器件的产品，指中兴通讯计划用一系列幌子公司“向伊朗转售受控制的物品，违反美国出口限制法律。”商务部并称，中兴通讯的行为“不符合美国国家安全或对外政策利益。”

据熟悉情况的消息人士称，中兴通讯将就美国对其实施的出口限制提起上诉，寻求解除关于美国供应商不得向其提供关键元器件的禁令。（完）

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