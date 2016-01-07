中兴通讯拟五年内投资至少56亿元建广州研究院

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海1月7日 - 中国大型通讯设备生产商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周四稍晚公告称，已与广州市政府签约，拟在广州建设中兴通讯广州研究院，五年内投资总额不少于56亿元人民币。
公告显示，中兴通讯广州研究院有限公司定位为公司华南区总部基地、华南区研发中心和营销中心，全面整合中兴通讯在广州的所有相关业务，重点在5G（第五代移动通讯）及未来通讯、自主知识产权芯片、智慧城市、云服务及大数据、新能源等领域开展技术研发、打造应用品牌。
公告称，中兴通讯向该研究院五年投资额中，研发总投入不少于35亿元，项目建设投资不少于21亿元，该研究院项目计划在2021年建设完成。
公告指出，基于国际化发展形势及对自主研发领域拓展需求，公司需不断扩大研发规模，加速高新技术自主研发步伐；结合国家对自主创新扶持的重大战略规划，打造一个既高效、集中又具前瞻性的新型研发机构是必由之路，这也是广州研究院项目所承担的主要任务之一。
中兴通讯A股周四收报15.78元，跌1.60元或9.21%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。