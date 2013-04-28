中兴通讯一季度净利同比增长36%

海南暂停向已有一套及以上商品住宅的非本省户籍居民售房
路透北京4月14日 - 中国海南省周五发布通知，在全省范围内暂停向在海南已拥有一套及以上商品住宅的非本省户籍居民出售新建商品住宅；对居民家庭购买二套房，则提高信贷门槛，并暂停第三套住房贷款。
路透上海4月27日 - 中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)公告称,一季度实现净利润2.05亿元人民币，同比增长35.87%。
刊登在深交所的季报并显示，公司一季度实现营业收入180.93亿元人民币，同比下降2.79%；基本每股收益为0.06元人民币。
季报称，展望下一报告期，电信行业设备投资将聚焦无线及有线网络宽带化及其配套设施建设。公司将致力于产品创新与方案经营，聚焦主流产品，提升研发效率，深化人口大国及主流运营商战略，聚焦优势市场同时积极拓展政企及服务市场。
中兴通讯A股周五收报11.34元，跌1.99%；过去三个月累计上涨逾10%。(完)
欲了解详情,请点选深圳证交所公告(here)
(发稿 徐永; 审校 林高丽)
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路透上海4月14日 - 中国日报周五援引能源部门官员的话报导，中国希望到2020年底，形成10个巨型煤炭企业，帮助推动产业整合并解决产能过剩问题。
路透米兰4月13日 - 经过了一波三折，意大利前总理贝卢斯科尼终于把意大利足球俱乐部AC米兰卖给一个由中国人牵头的财团。这笔价值7.4亿欧元(7.88亿美元)的交易，强化中国对意大利足坛的掌控。