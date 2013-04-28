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中国财经 | 2013年 4月 28日 星期日 08:24 BJT

中兴通讯一季度净利同比增长36%

路透上海4月27日 - 中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)公告称,一季度实现净利润2.05亿元人民币，同比增长35.87%。

刊登在深交所的季报并显示，公司一季度实现营业收入180.93亿元人民币，同比下降2.79%；基本每股收益为0.06元人民币。

季报称，展望下一报告期，电信行业设备投资将聚焦无线及有线网络宽带化及其配套设施建设。公司将致力于产品创新与方案经营，聚焦主流产品，提升研发效率，深化人口大国及主流运营商战略，聚焦优势市场同时积极拓展政企及服务市场。

中兴通讯A股周五收报11.34元，跌1.99%；过去三个月累计上涨逾10%。(完)

欲了解详情,请点选深圳证交所公告(here)

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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