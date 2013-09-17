中兴通讯拟海外市场扩大云计算服务

路透新加坡9月16日（记者 李千仪） - 中国中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)计划在海外扩大云计算服务，尽管该公司仍面临如何消除安全疑虑的挑战。

中兴通讯云计算和IT产品业务总经理朱进云在南京接受路透电话采访时表示：“客户的变化是我们正在努力跟踪的。对于数据的安全，这一直都是比较热的话题，而我们也会为客户提供基于云计算的数据的安全与解决方案。不同的客户确实有不同的需求和考虑。”中兴通讯的全球云计算中心就在南京。

中兴通讯已向中国电信(0728.HK)等国内电信运营商、大型互联网企业及石油和能源公司提供云服务。该公司是中国第二大电信设备企业。

朱进云称，他的目标是2013年云计算和政企业业务占中兴整体营收的10%。去年该比例在7-8%。

他不愿透露云计算业务营收的细分数据。

关于如何打消客户对安全问题的顾虑，中兴称具备相关的第三方认证，且愿意在必要时提供源代码，并称迄今未遇到过安全疏漏。

“到目前为止，我们在国外将近20年，有那么多业务的拓展，如果说有问题，我们早就被发现了。”朱进云说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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