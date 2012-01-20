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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 20日 星期五 09:39 BJT

中兴通讯称与爱立信相互撤销专利侵权诉讼

中兴通讯周四在深圳证交所发布公告称，该公司已与爱立信决定互撤专利侵权诉讼, 爱立信将撤销在英国、德国和意大利对其提起的专利侵权诉讼，中兴也将撤销在中国对爱立信的诉讼。中兴通讯稍早称该公司没有宣布过重大事项，否认股价下跌与其和爱立信的法律纠纷有关系。路透

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