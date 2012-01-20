中兴通讯称与爱立信相互撤销专利侵权诉讼

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透上海1月19日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周四称，该公司已经与爱立信(ERICb.ST)决定撤销针对对方的专利侵权诉讼。
中兴通讯在深圳证交所发布公告称，爱立信将撤销在英国、德国和意大利对其提起的专利侵权诉讼，中兴也将撤销在中国对爱立信的诉讼。
中兴通讯A股和H股周四重挫，交易员称这与该公司同爱立信的法律纠纷可能拖累其2011年业绩的传言有关。
中兴通讯稍早曾发布公告称，该公司没有宣布过重大事项，否认股价下跌与其和爱立信的法律纠纷有关系。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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