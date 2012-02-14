中兴与爱立信签署和解协议 撤销相互间所有诉讼

调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比略有回落
路透上海2月28日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回落。近期股市持续上涨后接近前期高点，市场需要新的上涨逻辑，基金经理普遍持谨慎观望态度。
路透香港2月14日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周二称,近日已收到所有诉讼所在地法院下发,有关公司与爱立信(ERICb.ST)同意撤销相互之间所有专利侵权诉讼案件的裁定.
公司的声明称,有关法院的撤销案件的裁定,其中包括英国和德国当地法院下发的撤销"爱立信对中兴通讯提起专利侵权诉讼案件"的裁定;中国法院下发的撤销"中兴通讯对爱立信提起专利侵权诉讼案件"的裁定.
中兴通讯表示,与爱立信签订《和解协议》,双方将撤销相互之间所有诉讼,和解结果将不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
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