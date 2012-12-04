中兴获国开行提供200亿美元额度

路透香港12月4日电---中国电信设备及终端生产商中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周二称,该公司获得中国国家开发银行CHDB.UL提供200亿美元合作额度,包括为其海外项目融资.

中兴通讯在联交所一份声明中称,今天与国开行签订新一轮战略合作协议,协议有效期五年,主要由国开行提供海外项目融资额度以及中兴通讯的授信额度.

"其中,海外项目融资额度用於海外客户购买本公司设备及相关技术服务的融资需求."声明称,授信额度用於其中长期贷款、短期贷款、债券融资、保理融资、供应链融资,以及保函、票据、信用证等贸易融资.

中兴通讯第三季度录得巨亏19.45亿元人民币,为首次季度亏损;前三季度则亏损17亿元.主要受欧洲、亚洲及国内较多的低毛利率合同在报告期内确认业绩的影响.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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