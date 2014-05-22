中兴和华为赢得大部分中移动发放的第二批4G合同--消息

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透香港5月22日 - 两名业内知情人士周四对路透称，中国移动(0941.HK)已发放第二批4G合同，中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)和华为获得大部分份额。
消息人士表示，外企爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)、阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA和诺基亚NOK1v.HE拿下约四分之一份额。第二批合同总价值超过10亿元人民币(1.6亿美元)。由于未被授权向媒体讲话，这些消息人士拒绝透露身份。
消息人士还称，第二批合同相当于中移动今年将出售的4G合同配额的40%。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
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