独家：中兴与伊朗合约涉及美国禁运品 决定取消交易

路透4月10日电---多项文件显示,中国中兴通讯(000063.SZ)已经同意向伊朗出口总值上千万美元遭美国禁运的电脑设备,而在前不久该公司才向伊朗最大电信公司出售一套功能强大的监视系统.

根据路透所看到的文件,中兴通讯与一家中国贸易公司和伊朗电信公司(TCI)签订的设备供应合约中含有上述美国设备.这项合约总值800万欧元(1,050万美元),上头标记日期为2011年6月30日.中兴通讯为中国第二大通讯设备制造商.

尽管美国对伊朗进行制裁,但这些文件进一步透露出伊朗如何取得精密的美国科技产品.中国是一主要渠道.路透3月披露了一个中兴通讯与TCI间稍早达成的协议,以非美国的监视设备为主,但当中也包含一些美国科技产品.最新的这起交易规模虽然较小,但对於美国产品的仰赖程度较高.

北京和莫斯科否决了西方国家加强制裁伊朗的的提议.总部位於深圳的中兴通讯是一家公开上市公司,但其最大股东为中国国有企业.

根据合约中的零部件清单,将从中国发货至伊朗的设备包括IBM(IBM.N)的服务器(伺服器)、思科(CSCO.O)及Brocade Communications Systems(BRCD.O)生产的交换器(交换机)、甲骨文ORCL.O及易安信电脑(EMC Corp)EMC.N旗下一事业所研发的资料库(数据库)软件、赛门铁克(SYMC.O)的备份与防毒软件、以及一Juniper Networks(JNPR.N)的防火墙.这些产品拟用於业务支援服务,其中包括中兴通讯的计费系统.

一中兴通讯的发言人上周在一封电子邮件中表示,"就我们所知"公司尚未送交其中的任何产品.当被问及中兴通讯是否打算交货时,该发言人在周一透过电邮发送新的声明中指出,"我们无意执行这项合约或运送这些产品."

该发言人士同时表示,中兴通讯在"了解到这项合约涉及一些美国禁运产品"後,决定"取消"这项合约"(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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