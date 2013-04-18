更正-路透专访：中兴通讯称公司已基本停止在伊朗的业务

**“不公平”**

“我觉得我们在这个问题上是很冤屈的。一个是大家卖的东西都一样，我们卖的也不是最多的，”侯为贵说，“现在限制我们了，其他同行都没有受到什么限制--都还在销售。这个显得有点不公平。”

侯称，华为等中国同行企业还在伊朗开展业务，但他拒绝评论更多。

“华为和其他同行怎么做我们不便评价，反正他们现在还在做市场。我们现在就停下来了。”侯称。

他并表示，美国对中国销售信息技术设备的一些限制是不公平的。

侯为贵称，中兴已经同美国政府就此问题进行一些沟通，但他很难转变美国议员或其民众的看法。同时他也表示，中兴在美国将主要侧重手机业务。