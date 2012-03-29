中兴通讯称其在伊朗非主要供应商

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透香港3月29日电---中国电讯设备生产商和手机制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周四称,其在伊朗并非主要供应商,对营收影响有限.
中兴通讯总裁史立荣在业绩公布後的记者会作上述表示.但他未进一步说明.
公司此前表示,将"削减"其在伊朗的业务,此前有报导称该公司向伊朗最大电信公司销售一套能监控电话和网际网路通讯的强大监视系统.
受累于全球经济增长放缓和国内货币政策调整等因素的影响,中兴通讯去年业绩表现疲弱,去年第四季度净利按年跌48%,远逊市场预期;2011年度净利为20.6亿元,同比跌36.6%.
本地时间上午11:50时,中兴通讯大涨4.74%至21港元,过去一个月来跌13.39%;大盘恒生指数.HSI跌1.08%.(完)
--采访 黄运涛/李千仪;撰写 李珊珊; 审校 杨淑祯
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。