美前众议员称不再为中兴通讯作说客

路透8月9日电---根据一份游说活动披露报告称，美国前内布拉斯加州众议员克里斯滕森（Jon Christensen）上月表示不再为中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)作说客，因之前美国联邦调查局（FBI）已对该公司涉嫌向伊朗出售违禁电脑设备展开调查。

在联邦调查局调查中兴通讯的消息曝出的次日，克里滕森向美国参议院游说信息数据库发送了一份中止任职报告，称其於7月13日已经停止代表中兴通讯。

克里滕森周四没有就电话或邮件问题作出回复。他曾与上世纪九十年代担任众议员。

“中兴通讯不对人事问题置评，”奥美(Ogilvy)公关公司的Anna Hughes代表中兴通讯表示。

在路透3月发表有关中兴通讯的报导後，美国联邦调查局和商务部开展了有关调查。路透在报导中称，中兴通讯向伊朗最大的电信公司销售了监视设备，能够监视有线电话、手机和互联网通讯。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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