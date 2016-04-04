中兴通讯将在周二宣布新的管理团队--发言人

中国经销商要求起亚就库存争议赔偿3.6亿美元 不排除拒卖
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透香港4月4日 - 中国电信设备和智能手机制造商中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)发言人戴澍称，该公司将于周二宣布新的管理团队。
戴澍周一通过电话告知路透，公司董事会将开会批准新团队，估计会在周二下午向证交所提交材料。他表示，中兴通讯管理层每三年换届一次，将于周二公布的调整符合公司的常规做法。(完)
(编译 刘秀红；审校 郑茵)
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。