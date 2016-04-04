中兴通讯将在周二宣布新的管理团队--发言人

路透香港4月4日 - 中国电信设备和智能手机制造商中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)发言人戴澍称，该公司将于周二宣布新的管理团队。

戴澍周一通过电话告知路透，公司董事会将开会批准新团队，估计会在周二下午向证交所提交材料。他表示，中兴通讯管理层每三年换届一次，将于周二公布的调整符合公司的常规做法。(完)