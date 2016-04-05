中兴通讯宣布高管变动 赵先明接替史立荣任总裁

路透香港4月5日 - 中国电信设备制造商中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周二宣布高层管理人员变动，任命赵先明为董事长和总裁，接替原总裁史立荣。赵先明此前曾任中兴通讯首席技术官(CTO)。

此外，中兴通讯聘任韦在胜、樊庆峰、曾学忠、徐慧俊、庞胜清、张振辉、陈健洲为中兴通讯执行副总裁。

中兴通讯发言人戴澍周一曾表示，公司管理层每三年换届一次，将于周二公布的调整是公司的常规做法。

美国商务部3月初表示，将对中兴通讯实施出口限制，指称该公司违反了美国对伊朗的出口控制规定。根据这些限制，美国将禁止国内制造商向中兴通讯出售元器件，外国制造商也不得向该公司出售包含相当数量美国产元器件的产品。不过此后美国商务部称，该出口禁令将暂缓三个月执行。

中兴通讯因此曾推迟发布2015年度业绩，因公司正评估美国商务部实施的出口限制措施，对公司业务和经营的潜在影响。该公司最新表态称，美国给予的临时出口许可有可能获得延期，公司将继续与美国政府相关部门沟通。（完）

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