中兴通讯宣布高管变动 赵先明接替史立荣任总裁

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港4月5日 - 中国电信设备制造商中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周二宣布高层管理人员变动，任命赵先明为董事长和总裁，接替原总裁史立荣。赵先明此前曾任中兴通讯首席技术官(CTO)。
此外，中兴通讯聘任韦在胜、樊庆峰、曾学忠、徐慧俊、庞胜清、张振辉、陈健洲为中兴通讯执行副总裁。
中兴通讯发言人戴澍周一曾表示，公司管理层每三年换届一次，将于周二公布的调整是公司的常规做法。
美国商务部3月初表示，将对中兴通讯实施出口限制，指称该公司违反了美国对伊朗的出口控制规定。根据这些限制，美国将禁止国内制造商向中兴通讯出售元器件，外国制造商也不得向该公司出售包含相当数量美国产元器件的产品。不过此后美国商务部称，该出口禁令将暂缓三个月执行。
中兴通讯因此曾推迟发布2015年度业绩，因公司正评估美国商务部实施的出口限制措施，对公司业务和经营的潜在影响。该公司最新表态称，美国给予的临时出口许可有可能获得延期，公司将继续与美国政府相关部门沟通。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 屈桂娟)
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