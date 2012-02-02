中兴手机市占率全球第五

知名咨询机构IDC近日发布的一份报告显示，以出货量计算，截至去年第四季度，中国手机制造商--中兴通讯在全球手机市场的占有率排名第五，与排名第四的韩国LG电子仅有0.1%的差距。''中兴通讯的智能手机正加速走到聚光灯下，该公司的主要目标市场是亚太……同时将业务扩张到了北美，''报告称。路透