中兴通讯料明年智能手机出货量8000万部

路透上海6月9日 - 中国第二大通讯设备生产商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)副总裁曾学忠周一预计，其2015年智能手机出货量将达8,000万部，其中4G手机占六成；而2016年智能手机出货量料达1亿部。

身兼中兴通讯(0763.HK)终端事业部CEO的曾学忠在接受路透专访时并表示，公司今年的智能手机出货量目标为6,000万台，其中35-40%为4G手机；并预计今年终端部门营收增长15%。

中兴通讯去年的智能手机出货量为4,200万台。

中兴通讯A股早盘收报12.79元人民币，跌0.78%，过去一个月小幅下滑2.05%。（完）

(发稿 林琦；撰写 边竞；审校 张喜良)

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