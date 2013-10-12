中兴赞助NBA休斯敦火箭 望提振在美知名度

4月18日在北京举行的中兴公司15周年庆上拍到的该公司标志。 REUTERS/Barry Huang

路透台北/新加坡10月12日（记者 Clare Jim/Lee Chyen Yee） - 中兴通讯(000063.SZ)希望通过赞助NBA休斯敦火箭队以提振其在美国的品牌知名度。美国议员认为中兴通讯可能会带来安全隐患。

中兴通讯是全球第五大智能手机制造商，同时也是全球排名第五的电信设备制造商。

美国国会一委员会去年表示，他们担心中兴通讯以及华为的电信设备进入美国可能造成潜在的网络安全威胁。

中兴和华为对此指控均予以否认。

中兴美国公司CEO程立新周六在接受路透采访时表示，中兴一直渴望与美国公众建立一种联系。

程立新在台北说：“我们认为火箭队是合适的合作伙伴。”

中国篮球明星姚明曾效力于火箭队。NBA华裔球星林书豪目前签约该队。

中兴一名消息人士本月对路透表示：“在美国，有些人还不知道中兴，美国国会议员对中兴也有某些误解。”

“如果我们能赞助一支NBA球队，我们希望那些不了解我们公司的人能更好地了解我们。”

程立新表示，中兴计划通过与火箭队的合作，推出可使粉丝收看火箭队比赛的移动应用。中兴还计划与火箭队在休斯敦组织慈善活动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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