中兴通讯分拆中兴软创在新三板上市建议获香港联交所确认

路透香港5月19日 - 中国大型通讯设备生产商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周四称，已获香港联交所确认其非全资子公司中兴软创科技股份有限公司，可在全国中小企业股份转让系统（新三板）进行挂牌的建议。

根据香港上市规则第15项应用指引的规定，进行剥离分拆的上市发行人，须以实物分派现有股份或优先认购被分拆实体任何现有股份或新股发售的方式，向现有股东进行分派。

中兴通讯声明称，但据中兴软创中国法律顾问的意见，境外自然人、法人或机构须符合某些条件，否则不得投资于新三板挂牌股份，然而要遵守这些条件并不切实可行，因此中兴通讯已向联交所提出申请，并获豁免遵守相关指引。

中兴软创的挂牌建议，须待获全国中小企业股份转让系统有限公司的批准等条件达成，方会落实。（完）

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