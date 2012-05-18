中兴证实Score型手机存在安全漏洞

路透5月18日电(记者 Jeremy Wagstaff/Lee Chyen Yee)---中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)表示，该公司在美国市场销售的一款手机存在安全漏洞，研究人员称他人可利用该漏洞获得手机控制权。

这款存在安全漏洞的手机是中兴搭载安卓系统的Score机型，一名研究人员称该漏洞“极不寻常”。

网络安全公司CrowdStrike的联合创始人迪米特里·阿尔佩罗维奇(Dmitri Alperovitch)说道：“我之前从未见过这种漏洞。”他说，这种後门漏洞可以使任何知道固件密码的人都能控制该型手机。

有关中兴手机漏洞的报告首次由匿名人士本周发布在代码共享网站pastebin.com上。此後，其他人指出包括中兴Skate在内的其他机型也存在类似问题。漏洞所用的密码也已公布在网上。

中兴通讯称已证实Score型手机存在漏洞，但否认也影响到其他机型。

中兴在一份电邮声明中称，中兴正积极制作安全补丁，并预计很快通过空中下载（OTA）技术提供给受影响的用户。我们强烈建议受影响用户在补丁发出後立即下载并安装。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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