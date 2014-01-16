中兴通讯计划今年智能手机出货量超过6000万部

路透香港1月16日 -中国智能手机制造商中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)今年计划在全球范围内出货逾6,000万部智能手机，该公司正努力从三星电子和苹果掌控的竞争激烈的市场中抢夺更多份额。

中兴通讯高级副总裁张任军周四告诉记者，去年中兴通讯的智能手机出货量约为4,000万部。

根据研究机构IDC和Gartner的第三季数据，中兴去年跌出全球前五大智能手机厂商榜单。中兴在电信设备和移动设备领域与同在深圳的华为进行竞争。

在中国市场，中兴与三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)竞争，本土制造商联想集团(0992.HK)、华为和私营企业小米亦是其竞争对手。中国是全球最大的手机市场，拥有逾10亿用户。(完)

(编译 李春喜/王翔琼；审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。