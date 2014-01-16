中兴通讯计划今年智能手机出货量超过6000万部

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透香港1月16日 -中国智能手机制造商中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)今年计划在全球范围内出货逾6,000万部智能手机，该公司正努力从三星电子和苹果掌控的竞争激烈的市场中抢夺更多份额。
中兴通讯高级副总裁张任军周四告诉记者，去年中兴通讯的智能手机出货量约为4,000万部。
根据研究机构IDC和Gartner的第三季数据，中兴去年跌出全球前五大智能手机厂商榜单。中兴在电信设备和移动设备领域与同在深圳的华为进行竞争。
在中国市场，中兴与三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)竞争，本土制造商联想集团(0992.HK)、华为和私营企业小米亦是其竞争对手。中国是全球最大的手机市场，拥有逾10亿用户。(完)
(编译 李春喜/王翔琼；审校 于春红)
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