中兴计划到2015年实现智能手机年销量1亿部

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透香港4月23日电(记者 Lee Chyen Yee)---中兴通讯<0763. HK>(000063.SZ)表示，截止到2015年，该公司智能手机年出货量可能达到1亿部，因该公司寻求利用高端市场扭转其不断下滑的手机利润。
中兴通讯表示，公司今年还将首次推出两款介於平板电脑与手机之间的平板电脑，希望将业务拓展到竞争激烈的大众移动市场之外。
中兴去年智能手机销量为1,500万部，今年销量或将达到5,000万部。
中兴移动设备销量表现优於竞争对手华为HWT.UL，但在电信设备业务不及後者。中兴是世界上第四大手机制造商，也是全球第五大电信设备制造商。
中兴扩大了在新兴市场和欧洲的规模，但该公司上月表示，因制裁问题将缩减在伊朗的运营规模。
市场研究公司Gartner的数据显示，去年全球智能手机销量总计为4.72亿部，瑞信预计到2014年，智能手机销量将逾10亿部。
中兴通讯执行副总裁何士友周一称，中兴将着力打造Blade和Skate两种机型，计划对其进行升级，而非推出新的机型，并预计今年平板电脑的销量将翻番。
“鉴於手机对总体收入的贡献增加，这会影响我们的利润率；2012年，我们的目标是提高手机的利润率。”该公司执行董事何士友在深圳召开的分析师会议间隙对记者表示。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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