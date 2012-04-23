中兴计划到2015年实现智能手机年销量1亿部

资料图片显示，在2011年11月于香港召开的亚洲手机大会上，一名模特手持一款中兴手机“Skate”。 REUTERS/Siu Chiu

路透香港4月23日电(记者 Lee Chyen Yee)---中兴通讯<0763. HK>(000063.SZ)表示，截止到2015年，该公司智能手机年出货量可能达到1亿部，因该公司寻求利用高端市场扭转其不断下滑的手机利润。

中兴通讯表示，公司今年还将首次推出两款介於平板电脑与手机之间的平板电脑，希望将业务拓展到竞争激烈的大众移动市场之外。

中兴去年智能手机销量为1,500万部，今年销量或将达到5,000万部。

中兴移动设备销量表现优於竞争对手华为HWT.UL，但在电信设备业务不及後者。中兴是世界上第四大手机制造商，也是全球第五大电信设备制造商。

中兴扩大了在新兴市场和欧洲的规模，但该公司上月表示，因制裁问题将缩减在伊朗的运营规模。

市场研究公司Gartner的数据显示，去年全球智能手机销量总计为4.72亿部，瑞信预计到2014年，智能手机销量将逾10亿部。

中兴通讯执行副总裁何士友周一称，中兴将着力打造Blade和Skate两种机型，计划对其进行升级，而非推出新的机型，并预计今年平板电脑的销量将翻番。

“鉴於手机对总体收入的贡献增加，这会影响我们的利润率；2012年，我们的目标是提高手机的利润率。”该公司执行董事何士友在深圳召开的分析师会议间隙对记者表示。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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