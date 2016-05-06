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国际财经 | 2016年 5月 6日 星期五 16:31 BJT

ITC将调查中兴通讯和索尼等八家手机生产商专利侵权问题

路透香港5月6日 - 美国国际贸易委员会(ITC)在网站上表示，正针对八家智能手机生产商的手机发起调查，因接到这些公司侵犯专利的投诉。

ITC在一份声明中说，新加坡Creative Technology(CREA.SI)和美国Creative Labs投诉称，有几家手机生产商侵犯了它们的专利。

遭到指控的手机生产商包括：中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)、索尼(6758.T)、三星电子(005930.KS)、LG电子(066570.KS)、联想集团(0992.HK)、摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)、宏达电(2498.TW)和黑莓(BB.TO)。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)

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