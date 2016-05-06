ITC将调查中兴通讯和索尼等八家手机生产商专利侵权问题

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透香港5月6日 - 美国国际贸易委员会(ITC)在网站上表示，正针对八家智能手机生产商的手机发起调查，因接到这些公司侵犯专利的投诉。
ITC在一份声明中说，新加坡Creative Technology(CREA.SI)和美国Creative Labs投诉称，有几家手机生产商侵犯了它们的专利。
遭到指控的手机生产商包括：中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)、索尼(6758.T)、三星电子(005930.KS)、LG电子(066570.KS)、联想集团(0992.HK)、摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)、宏达电(2498.TW)和黑莓(BB.TO)。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。