中兴通讯去年实现净利13.6亿元

按区域来分，去年中兴通讯在国际市场实现营收396.0亿元，占总营收的52.6%。按产品划分，运营网络产品仍占据大头，实现营收407亿元，占比达54.1%；排名第二的是手机等终端产品，营收为217亿元。年报称，受终端产品营业收入下降的影响，集团整体营业收入同比下降。