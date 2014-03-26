中兴通讯去年实现净利13.6亿元

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京3月26日 -中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周三公布去年年报，去年实现净利润13.6亿元人民币，扭亏原因主要是加强合同盈利能力管理和费用管控等。
2012年公司实现亏损28.4亿元。年报显示，去年公司实现营业收入752.3亿元，同比下降10.6%；每股收益0.39元。
按区域来分，去年中兴通讯在国际市场实现营收396.0亿元，占总营收的52.6%。按产品划分，运营网络产品仍占据大头，实现营收407亿元，占比达54.1%；排名第二的是手机等终端产品，营收为217亿元。年报称，受终端产品营业收入下降的影响，集团整体营业收入同比下降。
年报指出,2014年，中兴通讯将对资源进行科学整合，特别是技术整合与商业模式创新结合，实现盈利模式突破，同时通过创新降低运营成本，优化效益。
中兴通讯A股周三收报12.78元，跌1.08%；过去一个月累计下跌1.3%。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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