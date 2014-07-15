中兴通讯料上半年净利润达10-11.5亿元 同比大增逾两倍

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海7月15日 - 中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周二刊登半年度业绩预告修正公告称,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润10-11.5亿元人民币，同比增长222.57%-270.96%。
刊登在深圳证券交易所的公告称，预计上半年实现基本每股收益0.29-0.33元；此前在一季度的业绩报告中，公司曾预计2014年上半年将实现净利润8-10亿元。
中兴通讯表示，上半年，由于集团持续加强合同盈利管理，国际合同毛利率改善、国内4G系统项目营业收入占比上升，总体毛利率和毛利总额均有较大提升；而期间费用增长低于预期，因此较前次业绩预告，归属于上市公司股东的净利润有所升高。
中兴通讯一季度实现净利润6.22亿元，同比增203.51%。
中兴通讯A股周一收报13.03元，过去三个月累计跌近5%。(完)
欲了解详情,请点选深圳证交所公告 here
(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。