中兴通讯因美国出口限制事件调整去年业绩 净利增速减半

路透上海4月7日 - 因受美国出口限制事件的影响，中国大型通讯设备生产商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)调整了去年业绩。据公司周三晚间公布的年报，去年净利同比增长21.8%，这较1月份公布业绩快报时的净利增速（43.48%）减少一半。

年报显示，公司去年收入由业绩快报披露的1,008.25亿元人民币下调为1,001.86亿元；净利由此前披露的37.79亿元下调为32.08亿元，每股收益由0.92元下调为0.78元。公司称，受调查事件影响，公司调整了相关合同的收入确认，而相关合同的成本已经发生且无法收回。

美国商务部在3月7日称中兴通讯违反了美国对伊朗的制裁规定，要求美国供应商不得向其提供关键元器件，外国制造商也不得向中兴通讯出售包含相当数量美国产元器件的产品。该限制可能会中断中兴通讯的全球供应链，并可能导致严重的元器件短缺。不过此后美国商务部称，该出口禁令将暂缓三个月执行。

中兴通讯公告称，公司目前正配合美国商务部、美国司法部、美国财政部及其他相关美国政府部门对本公司遵循美国出口管制条例情况的调查工作。调查尚在进行中，有可能会导致美国法律下的刑事及民事责任。

中兴通讯指出，公司目前尚不能全面评估调查及相关可能的法律责任对公司及其附属公司的业绩与财务状况的潜在影响。公司将继续积极与相关美国政府部门配合，寻求尽快妥善解决有关事宜。

中兴通讯2015年的分配预案为每10股派现2.5元。

中兴通讯周二宣布高层人事变动，任命赵先明为董事长和总裁，接替原总裁史立荣。

中兴通讯A股和H股因美国出口限制事件，自3月7日起停牌，股票将于今日复牌。停牌前A股收在15.06元。（完）