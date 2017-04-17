中兴通讯一季度实现净利12亿元 同比增27.8%

路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。

该公司去年净亏损23.57亿元，因与相关美国政府部门达成协议并按照会计准则对该资产负债表日后事项计提约8.92亿美元相关损失所致。

中兴通讯在季报中表示，将坚持积极稳健的经营策略并拓展新的成长空间，坚持研发投入并加大创新，强化项目管理，与客户、合作伙伴及其他利益相关者共同成长并打造良性的产业生态圈。

该公司并称，运营商在持续加强4G网络室内覆盖及深度覆盖的同时，积极推动5G发展，并加快数字化转型步伐，公司积极配合国内运营商网络建设及业务转型需求，在国内市场份额稳定；并坚持人口大国和全球主流运营商战略，逐步重塑国际市场格局。

针对美国商务部对公司实施出口限制的问题，中兴通讯表示，将持续对组织架构、业务流程及内部控制做出检视，并采取相关必要措施确保公司遵守美国出口管制法律及履行相应协议义务。

中兴通讯A股周一收报16.85元，涨0.36%，过去一个月累计升9.88%。（完）

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