中兴通讯一季度实现净利12亿元 同比增27.8%

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
该公司去年净亏损23.57亿元，因与相关美国政府部门达成协议并按照会计准则对该资产负债表日后事项计提约8.92亿美元相关损失所致。
中兴通讯在季报中表示，将坚持积极稳健的经营策略并拓展新的成长空间，坚持研发投入并加大创新，强化项目管理，与客户、合作伙伴及其他利益相关者共同成长并打造良性的产业生态圈。
该公司并称，运营商在持续加强4G网络室内覆盖及深度覆盖的同时，积极推动5G发展，并加快数字化转型步伐，公司积极配合国内运营商网络建设及业务转型需求，在国内市场份额稳定；并坚持人口大国和全球主流运营商战略，逐步重塑国际市场格局。
针对美国商务部对公司实施出口限制的问题，中兴通讯表示，将持续对组织架构、业务流程及内部控制做出检视，并采取相关必要措施确保公司遵守美国出口管制法律及履行相应协议义务。
中兴通讯A股周一收报16.85元，涨0.36%，过去一个月累计升9.88%。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。