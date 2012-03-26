中兴通讯将削减在伊朗的业务

路透3月23日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)表示将"削减"其在伊朗的业务,此前有报导称该公司向伊朗最大电信公司销售一套能监控电话和网际网路通讯的强大监视系统.

路透周四报导称,中兴通讯曾於2010年12月与伊朗电信公司Telecommunication Co of Iran (TCI)签订一份价值9,860万欧元(1.306亿美元)合约,包含该监视系统.

"我们将削减在伊朗的业务."中兴通讯发言人士David Shu周五在电话采访时说.

上述报导还称,尽管美国对销售科技产品给伊朗长期一直下达禁令,但中兴通讯该份合约中日期2011年7月24日的"装箱单"包括了许多美国的软硬件产品.

那些产品的美国制造商--包括微软、惠普、甲骨文、思科、戴尔、Juniper Networks和赛门铁克--全都表示对合约不知情,几家公司说正在进行调查.

Shu表示中兴通讯"一段时间之前"已决定"缩减"在伊朗的业务,尽管他表示公司尚未决定细节."仍在讨论."他说.他并称不清楚该决定的原因.在路透的文章发表前,中兴通讯的发言人士原不愿与路透谈论该公司在伊朗的业务.

"目前我们不能透露更多信息."Shu说.

无法立即连络上伊朗驻联合国发言人士对此置评.

中兴通讯的行动将是对伊朗的又一打击,伊朗正因发展核武的指控而遭全球制裁,不过伊朗否认其发展核武.目前的制裁尚未针对伊朗的电信领域.但其他几个大型设备制造商之前已宣布将削减当地的业务,包括欧洲的爱立信(易利信,Ericsson)、诺基亚和西门子合资的诺基亚西门子网络(Nokia Siemens Networks).

但这些行动不意味所有伊朗业务立即中止,因为一些企业继续履行现有合约,可能还要持续几年.

中兴通讯的Shu称该公司在伊朗的业务比起其他设备制造商来说小得多.被问到包括总数庞大的网络设备和监视系统的TCI合约时,Shu表示尚未完成.他称并不清楚中兴通讯削减伊朗业务的决定会对合约有什麽影响.

TCI在德黑兰的主管要麽未回答评论的要求,要麽无法联系上.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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