中兴通讯去年净利增94% 因4G系统和手机销售上升

路透上海3月26日 - 中国大型通讯设备生产商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周四公布年报，去年实现净利润26.3亿元人民币，同比增长94%，与此前公布的业绩快报基本一致，增长动力主要来自4G系统及手机销售上升。

该公司去年完成营收814.7亿元，同比增长8.3%；基本每股收益0.77元。公司分配预案为每10股转增2股，并派2元现金。

年报指出，营收增长主要是因国内外4G系统产品、国内外路由器及交换机、国内光通信系统、国内外4G手机等产品的营业收入上升所致；而国内外4G系统设备业务及国内外4G手机业务规模持续增长，合同盈利能力持续改善，致使销售规模和毛利率实现双重提升。

今年，中兴通讯将聚焦“运营商、政企、消费者”三大主流市场，并围绕“新兴领域”布局，如智慧语音、智慧无线充电、分布式并网发电、大数据平台及应用、互联金融、移动支付等，通过技术与商业模式创新，实现盈利模式突破。

中兴通讯称，在运营商网络方面，全球大多数市场已全面步入4G时代，4G网络规模部署、容量提升、性能优化、深度覆盖等将为电信行业带来新一轮投资需求，与此同时，运营商如何加速管道智能化建设将成为公司新的机遇。

政企网方面，电信行业与传统行业将实现深度融合，云计算、大数据及大功率无线充电等技术将引发信息化革命，为政企网带来市场机会。

公司还提出，拟注册发行不超过80亿元的超短期融资券。

中兴通讯A股周三收报22.21元，过去一个月累计上涨13%。（完）

参看详情，请点选深交所网站公告：here

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。