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中国财经 | 2016年 8月 26日 星期五 10:20 BJT

中兴通讯上半年净利同比增9.3% 汇兑收益促营业利润大增

路透上海8月26日 - 中国通讯设备大厂中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周四晚公布中报，上半年实现净利17.66亿元人民币，同比增长9.33%，汇兑收益等促成公司主营利润大幅增长。

公司上半年实现主营收入477.57亿元，同比增长4.05%；每股收益0.43元。主营收入增长主要是因为国内及国际4G（第四代移动通讯）系统产品和云计算及IT产品、国内光传送产品和手机产品营业收入增长所致。

上半年公司营业利润达4.95亿元，同比增长5.5倍；主要因为营收增长、上半年汇率波动产生汇兑收益而上年同期产生汇兑损失等。

据中报，上半年公司实现汇兑收益4.55亿元，而去年同期为汇兑损失4.28亿元。

中报称，展望下半年，中兴通讯将继续坚持“以时代重构为契机，让信息创造价值”，聚焦“运营商市场深度经营，政企价值市场，消费者市场融合创新”三大主要战略方向，并围绕“新兴领域”布局。

中兴通讯A股周四收报14.7元，过去一个月累计下跌2.8%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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