中兴通讯上半年净利同比增9.3% 汇兑收益促营业利润大增

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月26日 - 中国通讯设备大厂中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周四晚公布中报，上半年实现净利17.66亿元人民币，同比增长9.33%，汇兑收益等促成公司主营利润大幅增长。
公司上半年实现主营收入477.57亿元，同比增长4.05%；每股收益0.43元。主营收入增长主要是因为国内及国际4G（第四代移动通讯）系统产品和云计算及IT产品、国内光传送产品和手机产品营业收入增长所致。
上半年公司营业利润达4.95亿元，同比增长5.5倍；主要因为营收增长、上半年汇率波动产生汇兑收益而上年同期产生汇兑损失等。
据中报，上半年公司实现汇兑收益4.55亿元，而去年同期为汇兑损失4.28亿元。
中报称，展望下半年，中兴通讯将继续坚持“以时代重构为契机，让信息创造价值”，聚焦“运营商市场深度经营，政企价值市场，消费者市场融合创新”三大主要战略方向，并围绕“新兴领域”布局。
中兴通讯A股周四收报14.7元，过去一个月累计下跌2.8%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。