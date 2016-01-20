中兴通讯去年营收首次突破千亿 净利润同比增长超四成

路透上海1月20日 - 中国大型通讯设备生产商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周三公布了业绩快报，去年营收收入首次突破了千亿元，营业利润突破10亿元，净利润同比增速为43.48%，加权平均净资产收益率同比上升则超过了3个百分点。

报告称，集团实现了营业收入及毛利的双重提升，因4G系统设备，国际业务等均实现营业收入和毛利均增长。

另外，央行利率下调、人民币及美元兑多国主要货币汇率波动较大，公司加强财务费用管控，综合管理外汇敞口，减少汇率波动对经营的影响，综合财务费用较上年有较大幅度下降。

数据显示，2015年公司实现营业收入人民币1,008.25亿元，较上年增长23.76%；营业利润为人民币10.44亿元，较上年增长1,631.08。

中兴通讯A股周二收报15.55元/股，过去一个月下跌超过17%。(完)

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