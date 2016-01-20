中兴通讯去年营收首次突破千亿 净利润同比增长超四成

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月20日 - 中国大型通讯设备生产商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周三公布了业绩快报，去年营收收入首次突破了千亿元，营业利润突破10亿元，净利润同比增速为43.48%，加权平均净资产收益率同比上升则超过了3个百分点。
报告称，集团实现了营业收入及毛利的双重提升，因4G系统设备，国际业务等均实现营业收入和毛利均增长。
另外，央行利率下调、人民币及美元兑多国主要货币汇率波动较大，公司加强财务费用管控，综合管理外汇敞口，减少汇率波动对经营的影响，综合财务费用较上年有较大幅度下降。
数据显示，2015年公司实现营业收入人民币1,008.25亿元，较上年增长23.76%；营业利润为人民币10.44亿元，较上年增长1,631.08。
中兴通讯A股周二收报15.55元/股，过去一个月下跌超过17%。(完)
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(发稿 徐永 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)