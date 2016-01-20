中兴通讯拟在2020年实现营收两千亿元

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月19日 - 中兴通讯发言人戴澍周二称，中兴通讯的目标是在2020年实现营业收入两千亿元人民币。
该发言人称，中兴通讯计划提高在美国市场的销售，寻求成为美国市场的第三大智能手机供应商。
中兴通讯公布的业绩快报显示，该公司2015年实现营业收入1008.25亿元，同比增长23.76%；归属于上市公司普通股东的净利润为37.79亿元，同比增长43.48%。
戴澍称，中国智能手机市场最糟糕的时期已经过去。从去年四季度开始，公司在中国市场的销售开始反弹。
他还称，2015年宽带无线热点设备等智能家居设备的销量增长逾40%达到470万部，预计2016年会继续以双位数增长。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)