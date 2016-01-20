中兴通讯拟在2020年实现营收两千亿元

路透香港1月19日 - 中兴通讯发言人戴澍周二称，中兴通讯的目标是在2020年实现营业收入两千亿元人民币。

该发言人称，中兴通讯计划提高在美国市场的销售，寻求成为美国市场的第三大智能手机供应商。

中兴通讯公布的业绩快报显示，该公司2015年实现营业收入1008.25亿元，同比增长23.76%；归属于上市公司普通股东的净利润为37.79亿元，同比增长43.48%。

戴澍称，中国智能手机市场最糟糕的时期已经过去。从去年四季度开始，公司在中国市场的销售开始反弹。

他还称，2015年宽带无线热点设备等智能家居设备的销量增长逾40%达到470万部，预计2016年会继续以双位数增长。（完）