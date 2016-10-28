中兴通讯前三季度营收增4.44% 净利同比增9.8%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月28日 - 中国通讯设备大厂中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周四晚公布季报显示，前三季度实现营业收入715.64亿元人民币，同比增长4.44%；实现净利润28.59亿元，同比增长9.78%；基本每股收益为0.69元人民币。
中兴通讯介绍，营收增长主要是由于国内及国际4G系统产品和光传送产品、国内手机产品和家庭终端产品营业收入同比增长所致。
公司展望，信息消费和流量需求将持续保持快速增长，公司将继续聚焦“运营商、政企、消费者”三大主流市场，构建核心竞争能力。
据前三季度利润表，前三季度外币财务折算差额为损失897.2万元，而去年同期为汇兑损失3.3亿元。
中兴通讯A股周四收报15.39元，过去一个月累计上涨4.8%。（完）
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(发稿 徐永 审校 乔艳红)
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