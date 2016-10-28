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中国财经 | 2016年 10月 28日 星期五 08:40 BJT

中兴通讯前三季度营收增4.44% 净利同比增9.8%

路透上海10月28日 - 中国通讯设备大厂中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周四晚公布季报显示，前三季度实现营业收入715.64亿元人民币，同比增长4.44%；实现净利润28.59亿元，同比增长9.78%；基本每股收益为0.69元人民币。

中兴通讯介绍，营收增长主要是由于国内及国际4G系统产品和光传送产品、国内手机产品和家庭终端产品营业收入同比增长所致。

公司展望，信息消费和流量需求将持续保持快速增长，公司将继续聚焦“运营商、政企、消费者”三大主流市场，构建核心竞争能力。

据前三季度利润表，前三季度外币财务折算差额为损失897.2万元，而去年同期为汇兑损失3.3亿元。

中兴通讯A股周四收报15.39元，过去一个月累计上涨4.8%。（完）

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(发稿 徐永 审校 乔艳红)

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