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中国财经 | 2015年 5月 12日 星期二 12:41 BJT

中兴通讯预计今年亚太区电讯及企业业务销售额按年升20

路透新加坡5月12日 - 中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)高级副总裁张任军周二表示，今年亚太区电讯及企业业务销售额达20亿美元。

张任军在采访中对路透表示，该公司预计不包括中国在内的亚太区，支持4G移动网络的基础设施需求将使2015年营收比2014年的17亿美元提高20%。张任军是在新加坡参加电信业的一个活动。

张任军还称，今年亚太区企业业务销售将增长更快，按年增25%。

中兴通讯一季度实现净利润8.83亿元人民币，同比增长41.91%。因全球对4G基础设施的强劲需求提振了营收。该公司在电信设备和智能手机方面与华为是竞争对手。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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