中兴通讯预计今年亚太区电讯及企业业务销售额按年升20

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透新加坡5月12日 - 中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)高级副总裁张任军周二表示，今年亚太区电讯及企业业务销售额达20亿美元。
张任军在采访中对路透表示，该公司预计不包括中国在内的亚太区，支持4G移动网络的基础设施需求将使2015年营收比2014年的17亿美元提高20%。张任军是在新加坡参加电信业的一个活动。
张任军还称，今年亚太区企业业务销售将增长更快，按年增25%。
中兴通讯一季度实现净利润8.83亿元人民币，同比增长41.91%。因全球对4G基础设施的强劲需求提振了营收。该公司在电信设备和智能手机方面与华为是竞争对手。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。