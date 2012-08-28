中兴称今年力争智能手机和平板电脑出货量增逾一倍

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港8月28日电---中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周二表示，今年的目标是让智能手机和平板电脑的出货量增长逾一倍。该公司正瞄准强劲增长的全球需求。
中兴是世界第四大手机供应商，也是全球第五大电信设备制造商。
中兴表示，今年其智能手机出货量目标为4,000万部，远高於2011年的1,500万部，预计平板电脑的销量约为100万部，是2011年的逾两倍。
该公司称，在今年智能手机的全部出货量中，超过半数将由中国市场贡献。
中兴高级副总裁张任军在公司活动的间隙对路透表示：“我们的智能手机在日本、美国、欧洲和澳洲等一些成熟市场，及某些新兴国家卖的相当好。”
4,000万部的智能手机出货量目标，高於中兴上周提供给分析师的3,000万部预估。
受设备销量下滑和手机行业激烈竞争的影响，中兴第二季利润下滑85%。
中兴开展多元化经营，已打入消费电子产品市场，推出了软件保护器、智能手机和平板电脑等产品。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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