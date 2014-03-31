中兴通讯开盘涨3.44% 习主席夫人使用其新款手机

路透上海3月31日 -中国第二大通信设备厂商--中兴通讯股份有限公司A股(000063.SZ)周一开盘即大涨，媒体稍早曝光中国国家主席习近平夫人彭丽媛使用中兴通讯新款手机--Nubia Z5 Mini。

中兴通讯A股开盘涨0.43元，报12.92元，而其H股(0763.HK)开盘则持平，报15.42港元。

中国日报周一刊登报导及照片显示，近日陪同习近平出访欧洲的彭丽媛在公开场合使用NubiaZ5 Mini手机。而Nubia的官方微博则在该照片后发表感言：中国梦从中国制造开始！＃国母手机。

彭丽媛此前一直支持使用国货，此前曾因着装服饰、化妆品使用国货而引起投资界关注，相关股票就曾被热炒。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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