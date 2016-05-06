中兴通讯H股午盘跌幅扩大至逾11% 因美国发起智能手机产品调查

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月6日 - 中国大型通讯设备生产商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)H股周五午盘跌幅扩大至逾11%，至近三年新低，因美国国际贸易委员会对中兴在内的智能手机产品发起调查。
中兴通讯H股午盘低探10.42港元，为2013年7月以来低位。香港时间13:59，跌10.75%，报10.46港元；大市恒生指数.HSI则跌1.28%。
美国国际贸易委员会（USITC）的声明称，就若干携带式电子设备例如可播放媒体储存文件的智能手机进行调查。有关调查乃基于Creative Technology Ltd于今年3月所做投诉指这些设备的销售违反1930年美国关税法第337条，而委员会的调查对象包括中兴通讯、SONY、三星、LG、联想集团(0992.HK)、摩托罗拉、HTC以及Blackberry。
这是中兴通讯今年内再度被美国调查。美国商务部在3月7日称中兴通讯违反了美国对伊朗的制裁规定，要求美国供应商不得向其提供关键元器件，外国制造商也不得向中兴通讯出售包含相当数量美国产元器件的产品。该限制可能会中断中兴通讯的全球供应链，并可能导致严重的元器件短缺。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)