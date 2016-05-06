中兴通讯H股午盘跌幅扩大至逾11% 因美国发起智能手机产品调查

路透香港5月6日 - 中国大型通讯设备生产商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)H股周五午盘跌幅扩大至逾11%，至近三年新低，因美国国际贸易委员会对中兴在内的智能手机产品发起调查。

中兴通讯H股午盘低探10.42港元，为2013年7月以来低位。香港时间13:59，跌10.75%，报10.46港元；大市恒生指数.HSI则跌1.28%。

美国国际贸易委员会（USITC）的声明称，就若干携带式电子设备例如可播放媒体储存文件的智能手机进行调查。有关调查乃基于Creative Technology Ltd于今年3月所做投诉指这些设备的销售违反1930年美国关税法第337条，而委员会的调查对象包括中兴通讯、SONY、三星、LG、联想集团(0992.HK)、摩托罗拉、HTC以及Blackberry。

这是中兴通讯今年内再度被美国调查。美国商务部在3月7日称中兴通讯违反了美国对伊朗的制裁规定，要求美国供应商不得向其提供关键元器件，外国制造商也不得向中兴通讯出售包含相当数量美国产元器件的产品。该限制可能会中断中兴通讯的全球供应链，并可能导致严重的元器件短缺。（完）