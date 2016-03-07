中兴通讯H股暂停买卖--联交所

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透香港3月7日 - 香港联交所表示，中国电信设备生产商--中兴通讯H股(0763.HK)周一暂停买卖，暂未获悉停牌原因。
根据路透稍早看到的文件，美国商务部将对中兴通讯(000063.SZ)实施出口限制，指称该公司违反了美国对伊朗的出口控制规定。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。