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中国财经 | 2016年 3月 7日 星期一 09:01 BJT

中兴通讯H股暂停买卖--联交所

路透香港3月7日 - 香港联交所表示，中国电信设备生产商--中兴通讯H股(0763.HK)周一暂停买卖，暂未获悉停牌原因。

根据路透稍早看到的文件，美国商务部将对中兴通讯(000063.SZ)实施出口限制，指称该公司违反了美国对伊朗的出口控制规定。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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