中兴通讯计划今年提高手机利润率

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透香港4月23日电---中国电讯设备生产商和手机制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周一称,预期在今年扭转手机利润率下滑状况,全球智能手机销量料较去年的1,500万台增长逾一倍.
"鉴於手机对总体收入的贡献增加,这会影响我们的利润率.2012年,我们的目标是提高手机的利润率."该公司执行董事何士友在深圳召开的分析师会议间隙对记者表示.
他并预计,消费类设备销售占全部收入的比重,将由目前的40%升至2015年的50%.
受全球经济增长放缓等因素拖累,中兴通讯去年第四季度净利按年跌48%,远逊预期.
中兴通讯及其竞争对手--华为,已经从增速放缓的电信网络设备领域,向消费电子设备领域进行多元化发展.
尽管手机销售强劲,中兴和华为在打入美国电信设备市场方面都面临障碍,因美国政府在网络安全问题方面存有疑虑.
中兴通讯H股周一早盘收涨1.95%,大盘恒生指数.HSI则下跌0.6%.(完)
--编译 陈敏; 审校 张喜良
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