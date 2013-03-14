中兴通讯将在印度推出更多智能手机

中国经济一季度开局良好 然经济回升稳定性和可持续性仍待观察--发改委

路透北京4月13日 - 中国国家发改委发言人严鹏程周四称，随着“三去一降一补”等供给侧结构性改革重点任务稳步推进，一些实物量指标和先导指标回升转好，今年一季度中国经济延续去年三季度以来良好势头，实现良好开局；并预计一季度PPI同比涨幅可能是今年全年最高，后期会逐季稳步回落。