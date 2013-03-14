中兴通讯将在印度推出更多智能手机

中国3月出口增速创逾两年新高 外贸整体向好但形势依然复杂
路透北京4月13日 - 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局。
路透3月14日 - 中国第二大电信设备制造商中兴通讯(ZTE)(000063.SZ)表示，计划在印度推出更多产品，以帮助该公司提升今年智能手机营收30%，中兴通讯同时并任命新执行长负责印度业务的运作。
中兴通讯任命徐德君为ZTE India执行长，原执行长崔良军将调回深圳总部。
中兴通讯并表示2012年在印度的营收超越过去两年，达到7亿美元。目前尚无法立即取得上年同期销售数字。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
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路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 中国国家发改委发言人严鹏程周四称，随着“三去一降一补”等供给侧结构性改革重点任务稳步推进，一些实物量指标和先导指标回升转好，今年一季度中国经济延续去年三季度以来良好势头，实现良好开局；并预计一季度PPI同比涨幅可能是今年全年最高，后期会逐季稳步回落。