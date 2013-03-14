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中国财经 | 2013年 3月 14日 星期四 18:03 BJT

中兴通讯将在印度推出更多智能手机

路透3月14日 - 中国第二大电信设备制造商中兴通讯(ZTE)(000063.SZ)表示，计划在印度推出更多产品，以帮助该公司提升今年智能手机营收30%，中兴通讯同时并任命新执行长负责印度业务的运作。

中兴通讯任命徐德君为ZTE India执行长，原执行长崔良军将调回深圳总部。

中兴通讯并表示2012年在印度的营收超越过去两年，达到7亿美元。目前尚无法立即取得上年同期销售数字。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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