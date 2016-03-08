中兴通讯已要求美国商业伙伴申请出口许可--消息

路透香港3月8日 - 一名直接了解情况的消息人士周二对路透表示，中国电信设备生产商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)已要求其美国商业伙伴申请出口许可，以符合美国对该公司实施的出口限制。

该名不愿具名的消息人士并表示，中兴通讯去年在美国采购的科技零部件，不足以满足急速变化的全球科技产业的需求。

中兴通讯尚未对路透的查询作出回应。

美国商务部周一宣布，将禁止国内制造商向中兴通讯出售元器件。另外，外国制造商也不得向该公司出售包含相当数量美国产元器件的产品。（完）