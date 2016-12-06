中兴通讯拟以不高于1.01亿美元价格收购土耳其公司Netaş 48%股权

路透北京12月6日 - 中国通讯设备大厂中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周二公告称，将使用自有资金收购土耳其上市公司Netaş TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.公司48.04%股权；收购价格不低于95,981,703美元且不高于101,280,539美元，以现金方式支付。

公告指出，交易完成后，中兴通讯全资附属公司中兴通讯荷兰控股有限公司将持有Netaş 48.04%股权，并成为Netaş的第一大股东。除本次交易外，荷兰控股暂无收购NetaS其他股权的意愿。

“交割日之后的20个工作日内，双方将根据交割账目确定交易标的最终交易价格。”公告称，“荷兰控股将根据交割后Netaş的4G/4.5G业务情况对OEP进行奖励，奖励金额不高于1,500万美元，在交割后4年内支付。”

公告称，本次交易标的为OEP Turkey Tech. B. V.所持有的Netaş的48.04%股权，即31,162,569.63股，其中A股23,351,328股，B股7,811,241.63股。交割日，荷兰控股将向OEP支付现金95,981,703美元，并将现金5,298,836美元存进荷兰控股与OEP的交割托管账户。

公告表示，OEP应当在交割先决条件满足后，促使Netaş召开股东大会、更换董事并完成本次交易相关的股权转让的登记。本次交易尚须取得土耳其竞争委员会（the Competition Board）的审批，同时需向深圳市经济贸易与信息化委员会备案。

中兴通讯认为，Netaş的业务领域和方向与公司的M-ICT战略契合，Netaş作为土耳其最大的系统集成商之一，拥有丰富的客户资源。本次收购有助于利用Netaş的优势资源，推动本公司在土耳其的业务拓展。本次交易对本公司当期财务状况和经营成果不存在重大影响。

公告并指出，通常情况下本次交易不会触发强制要约收购，但此事项由土耳其资本市场委员会（Capital Markets Board）认定。假设荷兰控股触发强制要约收购，荷兰控股依据土耳其法律法规及监管要求，在本次交易交割完成后，履行强制要约收购的总金额预计不超过1.3亿美元。

中兴通讯A股周一收报16.33元人民币，过去三个月累计上涨11.01%；其H股周一收报12.18港元，过去三个月累计上升10.53%。（完）

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