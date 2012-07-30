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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 30日 星期一 13:47 BJT

17位美议员敦促财长调查中兴

17位美国议员敦促财长盖特纳调查中国电信设备厂商中兴通讯，称该公司卖给伊朗监视设备及被禁的美国电脑设备。中兴发言人表示将致力於透明交易，并将与美国各部门进行合作，解决任何问题。

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