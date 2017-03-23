中兴通讯在美国联邦法院认罪 承认违反对伊朗禁运规定

路透纽约3月22日 - 中国电信设备生产商中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)周三在美国德州联邦法院认罪，承认非法向伊朗出售美国商品和技术。

中兴通讯本月稍早与美国当局达成和解，认罪是和解协议的内容之一，此外还要支付近9亿美元的罚金和接受其他处罚。

该公司承认三项指控：合谋在未获得美国政府许可的情况下、向伊朗出口美国产品，妨碍司法，以及制造重大不实陈述。

为期五年的调查认定，中兴通讯共谋规避美国禁运规定，买入美国零部件并组装到自身设备中，然后非法出口至伊朗。

中兴通讯制定了严密方案来隐藏上述非法活动。在美国商务部采取行动，恐将切断其全球供应链之后，中兴通讯同意认罪。

路透在2012年报道，中兴通讯签署合约将价值数以百万美元计来自一些美国知名科技公司的软硬件，出口给伊朗最大的电信运营商。路透此项报道之后，美国商务部即进行调查。(完)