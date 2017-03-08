中兴通讯称计提美国巨额罚金后去年净亏损近24亿元人民币

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月8日 - 中国电信设备大厂--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周三称，计入须支付美国政府巨额罚金后，去年度业绩由盈转亏，净亏损接近24亿元人民币。
稍早中兴通讯及美国政府表示，中兴通讯将认罪并支付8.92亿美元的罚金，就美方指控其违法向伊朗及朝鲜出售美国技术达成和解。
中兴通讯随即发布的2016年度业绩快报及2017年第一季盈利预喜显示，按中国会计准则，去年度录得净亏损23.57亿元，上年同期则为净利32.08亿元；每股净亏损0.57元。
该公司表示，如剔除报告期计提约8.92亿美元相关损失，去年度录得净利38.25亿元，同比增长19%；期内营业收入升1%至1,012亿元。
中兴通讯同时预计，2017年首季营业收入同比增长10-20%，净利亦升21-32%至11.5-12.5亿元，主要得益于运营商网络收入及消费者业务收入增加，带来营业收入和毛利双重提升。
中兴通讯H股周二收报12.2港元，过去一个月累计升2.5%。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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