中兴通讯称计提美国巨额罚金后去年净亏损近24亿元人民币

路透香港3月8日 - 中国电信设备大厂--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周三称，计入须支付美国政府巨额罚金后，去年度业绩由盈转亏，净亏损接近24亿元人民币。

稍早中兴通讯及美国政府表示，中兴通讯将认罪并支付8.92亿美元的罚金，就美方指控其违法向伊朗及朝鲜出售美国技术达成和解。

中兴通讯随即发布的2016年度业绩快报及2017年第一季盈利预喜显示，按中国会计准则，去年度录得净亏损23.57亿元，上年同期则为净利32.08亿元；每股净亏损0.57元。

该公司表示，如剔除报告期计提约8.92亿美元相关损失，去年度录得净利38.25亿元，同比增长19%；期内营业收入升1%至1,012亿元。

中兴通讯同时预计，2017年首季营业收入同比增长10-20%，净利亦升21-32%至11.5-12.5亿元，主要得益于运营商网络收入及消费者业务收入增加，带来营业收入和毛利双重提升。

中兴通讯H股周二收报12.2港元，过去一个月累计升2.5%。（完）

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