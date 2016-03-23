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中国财经 | 2016年 3月 23日 星期三 13:09 BJT

中兴通讯称美国给予的临时出口许可有可能获得延期

路透香港3月23日 - 中国电信设备制造商中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周三称，美国给予的临时出口许可有可能获得延期，公司将继续与美国政府相关部门沟通。

稍早美国商务部表示，针对中国电信设备和智能手机生产商中兴通讯0763.HK的出口禁令将暂缓三个月执行，直到6月30日。

中兴通讯中午在深圳交易所的声明称，如果美国政府全权酌情认定，该公司及深圳市中兴康讯电子有限公司及时履行对美国政府的承诺，或与美国政府合作解决有关问题，则临时普通许可可予延期。

中兴通讯并称，“本公司将继续积极与美国政府相关部门沟通，以寻求解决有关事宜的定案，并严格遵守与出口限制相关的美国法律法规。”（完）

欲浏览于深圳交易所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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