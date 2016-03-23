中兴通讯称美国给予的临时出口许可有可能获得延期

里昂证券发布传统风水预测报告 看好鸡年交通运输、博彩等业
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透香港3月23日 - 中国电信设备制造商中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周三称，美国给予的临时出口许可有可能获得延期，公司将继续与美国政府相关部门沟通。
稍早美国商务部表示，针对中国电信设备和智能手机生产商中兴通讯0763.HK的出口禁令将暂缓三个月执行，直到6月30日。
中兴通讯中午在深圳交易所的声明称，如果美国政府全权酌情认定，该公司及深圳市中兴康讯电子有限公司及时履行对美国政府的承诺，或与美国政府合作解决有关问题，则临时普通许可可予延期。
中兴通讯并称，“本公司将继续积极与美国政府相关部门沟通，以寻求解决有关事宜的定案，并严格遵守与出口限制相关的美国法律法规。”（完）
欲浏览于深圳交易所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际周三证实，力拓和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。