独家：中兴通讯料就向伊朗转售技术与美方达成认罪协议--消息

2011年11月资料图，在香港举行的亚洲移动通信大会上中兴公司的企业标识。 REUTERS/Tyrone Siu

路透纽约3月2日 - 一名熟知内情的消息人士表示，遭控对伊朗销售美国科技、违反美国法规的中国电信设备大厂中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)，已接近就美方的刑事指控达成认罪协议，并支付数以亿计美元罚金。

不过消息人士也指出，中兴通讯尚未与美国商务部、司法部及财政部签署协议。由于协商并未公开，这名消息人士不愿被录音。

另外也有人指出，由于美国新政府可能进行政府部门的人事更迭，最终协议可能推迟甚至推翻。

但该消息人士表示，中兴通讯料将对违反国际紧急经济权力法(International Emergency Economic Powers Act)等多项指控认罪，并支付数以亿计美元罚金。

中兴通讯发言人、以及美国司法部和财政部发言人均未予置评。美国商务部发言人未回应置评请求。

据路透2012年报导，中兴通讯已经签署合约，将向伊朗最大电信运营商运送价值数以百万美元计的美国一些知名科技公司的硬件和软件。此后美国商务部发起调查。

路透报导参见：goo.gl/rvNwr6

达成协议将使中兴通讯结束为期一年的不确定性。中兴通讯2016年3月被置于一份名单，如果没有许可，美国供应商不得与这份名单上的实体进行合作。当时美国商务部称，中兴通讯的做法不符合美国国家安全或外交政策利益。

中兴通讯是全球最大的电信设备制造商之一，而且是美国第四大智能手机供应商，向美国电话电报公司(AT&T) (T.N)、T-Mobile US(TMUS.O)和Sprint(S.N)等美国移动运营商供应硬件设备。中兴通讯需依靠高通(QCOM.O)、微软(MSFT.O)和英特尔(INTC.O)等美国公司提供零部件。

中兴通讯被置于上述名单，导致该公司供应链受到严重干扰。但美国商务部给中兴通讯颁发了一个临时许可，只要该公司配合调查，就可以继续与美国公司做生意。

该临时许可的期限延长了好几次，最新的截止日期为3月29日。

中兴发言人上周在电邮中告诉路透，最新的延期是取得“进展的一个迹象”。

该发言人当时称，中兴正与美国政府合作以求“从实体清单(Entity List)上永久性剔除，”而且在新的领导层管理下，公司正在以“完全符合出口监管标准”的方式进行商业运作。

在该发言人发表上述评论之前，中兴于2月14日向深交所提交了一份文件。文件中称，正与美国商务部、财政部和司法部谈判，以了结该调查。

中兴称处罚的结果仍不确定，但可能对其财务产生实质性影响。中兴年销售逾150亿美元。

认罪的影响尚不明朗。专家称这可造成美国完全禁止中兴获取美国原产商品和技术。但是作为和解协议的一部分，该禁令可被搁置数年。

据美国律师、出口管控和制裁专家Douglas Jacobson称，通常情况下，认罪给美国供应商或客户带来的名誉污点持续时间有限。

“事实上，像中兴这样面临此类审查的公司...实际上给美国供应商和客户带来了更大的慰藉，让他们感到公司今后将遵守规则，”Jacobson代表中兴部分美国供应商说道。(完)