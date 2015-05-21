中兴通讯预计今年付运美国的智能手机数量按年增20%--高管

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月21日 - 中国智能手机生产商中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)的美国业务首席执行官兼总裁程立新接受路透专访时称，该公司预计2015年付运美国的智能手机达2,000万部，按年增加20%。
中兴通讯对美国的智能手机出货量在2014年大增超过50%，远高于公司全球智能手机发货量的增长20%。该公司力争在2017年跻身美国三大智能手机供应商之列。
该公司第一季在美国手机市场排名第四。
中兴通讯一直在海外拓展智能手机业务，因在国内智能手机销售放缓及对手小米崛起之际，其希望跻身全球最大的手机制造商之列。
去年该公司在美国采取积极的行销活动，包括赞助三支美国篮球协会(NBA)球队，这提振了出货量。程立新表示，2015年将至少再多赞助一支NBA球队来拉抬出货量。(完)
(编译 徐文焰/戴素萍 审校 王洋/王丽鑫)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。