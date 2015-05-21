中兴通讯预计今年付运美国的智能手机数量按年增20%--高管

路透香港5月21日 - 中国智能手机生产商中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)的美国业务首席执行官兼总裁程立新接受路透专访时称，该公司预计2015年付运美国的智能手机达2,000万部，按年增加20%。

中兴通讯对美国的智能手机出货量在2014年大增超过50%，远高于公司全球智能手机发货量的增长20%。该公司力争在2017年跻身美国三大智能手机供应商之列。

该公司第一季在美国手机市场排名第四。

中兴通讯一直在海外拓展智能手机业务，因在国内智能手机销售放缓及对手小米崛起之际，其希望跻身全球最大的手机制造商之列。

去年该公司在美国采取积极的行销活动，包括赞助三支美国篮球协会(NBA)球队，这提振了出货量。程立新表示，2015年将至少再多赞助一支NBA球队来拉抬出货量。(完)

(编译 徐文焰/戴素萍 审校 王洋/王丽鑫)

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