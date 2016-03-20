独家：美国将“暂时解除”对中兴通讯的出口限制--美商务部高官

路透3月21日 - 美国商务部本周料将解除对中国电信设备和智能手机生产商中兴通讯(0763.HK)的出口限制。美国商务部早前指中兴通讯计划用一系列幌子公司“向伊朗转售受控制的物品，违反美国出口限制法律。

“出口限制的解除是暂时的，而且只有在中兴通讯遵守其对美国政府承诺的情况下，解除才能维持，”美国商务部一高级官员称。

美国商务部本月稍早对中兴通讯实施出口限制，要求中兴通讯的供应商在向其出口美国生产的设备或元器件之前申请到出口许可，从而使中兴通讯难以获得美国元器件。

商务部此前表示，出口许可申请一般都会被拒。

据美国商务部的一位高层官员称，中兴通讯过去一周一直在与商务部进行“积极和有建设性的讨论”。

“作为解决该问题的努力之一，并基于中兴通讯向美国政府作出的具有约束力的承诺，商务部预计能在本周暂时解除部分出口许可要求，”这位官员称。

承诺细节本周料将在美国联邦政府官报(Federal Register)公布。

由于目前不是常规办公时间，未能立即连络上中兴通讯对此置评。

**巨大打击**

根据公开记录，中兴通讯是受美国商务部以近全面出口禁令打击的最大企业之一。

根据国际数据资讯(IDC)，中兴是美国第四大智能手机供应商，市占率7%，次于苹果(AAPL.O)、三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)。其手机设备客户包括美国四大移动运营商中的三家：美国电话电报公司(AT&T)、T-Mobile US (TMUS.O)和Sprint Corp (S.N)。

美国对中兴的出口限制引发中国政府抗议，并严重影响中兴的业务。

过去两周中兴通讯在香港交易所停牌。上周还称推迟公布年度业绩，同时评估美国行动的影响。

中兴通讯还称，将推迟董事会会议。该股在3月7日停牌之前收报14.16港元。

高盛停止针对中兴通讯的评级，称没有足够信息确定该公司投资评级、价格目标和业绩预估。

自从2012年因据称与受制裁的伊朗有交易，且可能与中国政府和军方有关联而成为美国的打击目标以来，中兴通讯就一直在加大用于美国游说者方面的开销。

根据美国国会留存的游说记录公开数据，该公司过去四年总共开销510万美元，寻求打消美国的国家安全顾虑，远高于2011年花费的21.2万美元。(完)