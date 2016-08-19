中兴通讯称美国商务部对公司出口限制缓期执行延至11月28日

路透上海8月19日 - 美国商务部对中国通讯设备大厂中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)的出口禁令缓期执行再度延期。中兴通讯周五公告称，美国商务部工业与安全局裁定将针对中兴通讯的临时许可进一步延期至11月28日，裁定自周五（美国时间）生效。

美国商务部在3月7日称中兴通讯违反了美国对伊朗的制裁规定，要求美国供应商不得向其提供关键元器件，外国制造商也不得向中兴通讯出售包含相当数量美国产元器件的产品。该限制可能会中断中兴通讯的全球供应链，并可能导致严重的元器件短缺。不过此后美国商务部称，该出口禁令将暂缓三个月执行，之后又将缓期执行延至8月30日。